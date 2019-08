Oberperl : Seat-Fahrer beschädigt parkenden VW Golf in Oberperl

Oberperl Ein bisher unbekannter Seat-Fahrer hat am vergangenen Freitag einen parkenden VW Golf in Oberperl beschädigt. Der Fahrer floh von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das teilt die Polizeiinspektion (PI) Merzig mit.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der PI Merzig parkte der VW Golf zwischen von 19.45 Uhr und 1.23 Uhr in der Kirschenstraße in Oberperl. Als die Geschädigte zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Wagen an der linken Seite beschädigt worden war. Den rechten Außenspiegel des Pkws des Unfallverursachers fand sie auf der Straße. Laut Polizei stammt der Spiegel von einem Seat in der Farbe Schwarz.