Start ab diesen Samstag : Der Saarschleifenbus ist wieder unterwegs

Orscholz Der Saarschleifenbus nimmt ab diesen Samstag, 3. Juli, wieder den Betrieb auf. Wie bereits im vergangenen Jahr ist der Bus mit der Linie 255 samstags und sonntags unterwegs und fährt einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Landkreis Merzig-Wadern an.

Die Busse starten nach Angaben der Arge-Nahverkehrsgesellschaft Merzig-Wadern jeweils um 8.55 Uhr, 11.55 Uhr, 15.15 Uhr und 17.15 Uhr in Merzig. Abfahrtszeiten für die umgekehrte Route am Bahnhof in Nennig sind um 10.35 Uhr, 13.35 Uhr, 16.05 Uhr und 18.05 Uhr.

Auf seiner Route fährt der Bus unter anderem die Cloef in Orscholz und die Villa Borg in Mettlach an. Ankunft an der Cloef aus der Fahrtrichtung Merzig ist jeweils etwa eine halbe Stunde nach Abfahrt. Die Villa Borg wird aus Merzig kommend nur bei den ersten beiden Fahrten angesteuert – Ankunft dort ist um 9.36 Uhr beziehungsweise 12.36 Uhr. In Fahrtrichtung von Nennig nach Merzig kommt der Bus um 10.51 Uhr, 13.51 Uhr, 16.21 Uhr und 18.21 Uhr an der Villa Borg an, an der Cloef in Orscholz jeweils elf Minuten danach.