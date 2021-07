Polizei sucht Hinweise : Unbekannter verursacht einen Unfall mit Schaden an zwei Autos

Foto: dpa/Stefan Puchner

Mettlach Ein Unbekannter hat am Freitagvormittag in Mettlach einen Unfall verursacht und ist danach einfach von der Unfallstelle geflohen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.40 Uhr in der Heinertstraße.

Nach Auskunft des Unfallbeteiligten habe dieser mit seinem Auto, einem silberfarbenen Mercedes 350 E, die Heinertstraße in Richtung Britter Straße befahren. In Höhe der Hausnummer 16 geriet dann ein anderes Fahrzeug auf seine Fahrspur. Um einen Zusammenstoß mit dem anderen Auto zu vermeiden, machte der Mercedes-Fahrer eine Lenkbewegung nach rechts, wie die Polizei weiter berichtet. Dabei stieß er mit einem geparkten Kleinwagen zusammen.

An dem Mercedes und an dem geparkten Kleinwagen entstand nach Angaben der Polizei jeweils Sachschaden. Der Unfallverursacher, der keinen Schaden an seinem Fahrzeug hat, entfernte sich unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Nach Auskunft des Anzeigers handele es sich bei diesem Fahrzeug um einen weißen oder hellen Wagen.