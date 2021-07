Tipp für Ausflüge nach Serrig : Die historische Feldbahn in Serrig darf wieder Fahrt aufnehmen

Ab Sonntag ist die historische Feldbahn wieder unterwegs. Foto: Feldbahnfreunde Serrig

Serrig Die historische Feldbahn auf dem Hofgut Serrig ist an diesem Sonntag, 4. Juli, wieder unterwegs. Dies haben die Feldbahnfreunde Serrig mitgeteilt. Die Bahn fährt an diesem Tag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr.

Die Feldbahnfreunde weisen darauf hin, dass die Züge aufgrund der derzeit geltenden Regelungen nicht voll besetzt werden können, um die Einhaltung des Abstands gewährleisten zu können. Auch gelte in den Zügen genauso wie im Kassenbereich Maskenpflicht. „Aber diese kleinen Einschränkungen sollten nicht die entspannte Fahrt entlang der Weinberge stören“, befinden die Feldbahnfreude.

Nach dem Auftakt an diesem Sonntag ist die Feldbahn wieder regelmäßig sonntags unterwegs. Die Fahrten finden nach Angaben der Feldbahnfreunde jeweils im Zeitraum zwischen 14 und 17 Uhr statt. Bei Gewitter und Starkregen werde der Fahrbetrieb jedoch eingestellt. Gemäß dem offiziell gültigen Fahrplan findet am Sonntag, 29. August, aufgrund des Weinfests in Saarburg kein Fahrbetrieb statt. Auch am Sonntag, 12. September, ist die Bahn aufgrund des Erntedankfestes in Serrig nach aktuellem Stand nicht unterwegs. Die letzte Fahrt des Jahres steht laut dem aktuellen Fahrplan am Tag der Deutschen Einheit, Sonntag, 3. Oktober, statt.

Die Feldbahn startet jeweils an ihrem Bahnhof am Hofgut Serrig. Sie fährt einen Rundkurs und bietet unter anderem einen Blick auf die Weinberge und das Gelände des Hofguts.

Eine Fahrt kostet für Erwachsene vier Euro, für Kinder von zwei bis 14 Jahren 2,50 Euro. Für Gruppen sind Fahrten nach Absprache möglich.