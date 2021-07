Auch ohne Anmeldung : Sonder-Impfaktion mit AstraZeneca in der Mehrzweckhalle in Mettlach

In Mettlach kommt der Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Mettlach Eine Sonder-Impfaktion steht am kommenden Samstag, 3. Juli, in der Mehrzweckhalle (Sporthalle der Grundschule Langwies) in Mettlach an. Dies hat die Kassenärztliche Vereinigung angekündigt. Zum Einsatz kommt dabei der Vektorimpfstoff AstraZeneca.

Bürgerinnen und Bürger können sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr impfen lassen. Es stehen nach Worten der Kassenärztlichen Vereinigung 150 Impfdosen zur Verfügung.

Für die Impfung werden vor Ort das Impfbuch, der Personalausweis, die Krankenkassenkarte sowie gegebenenfalls die Medikamentenliste benötigt. Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass eine Anmeldung mit Terminvereinbarung im Internet oder per Telefon möglich, aber nicht zwingend erforderlich ist. Wer ohne Termin komme, müsse aber gegebenenfalls mit längeren Wartezeiten rechnen, heißt es weiter. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.