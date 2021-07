Polizei sucht Hinweise : Einbrüche in Beckingen und Merzig

Foto: dpa/Friso Gentsch

Merzig/Beckingen Gleich mehrere Einbrüche haben sich in der vergangenen Woche in Merzig und Beckingen ereignet. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, stieg in der Nacht zu Mittwoch ein unbekannter Einbrecher in ein Bauernhaus in Hilbringen, Schlossberg, ein.

Im Anschluss hatte der Unbekannte Zutritt zu allen Räumlichkeiten und entwendete einen geringen Bargeldbetrag aus einer Spardose.

Zwischen Mittwoch, 17.20 Uhr, und Donnerstag, 7.55 Uhr, kam es in Beckingen zu einem Einbruchsversuch, wie die Polizei weiter mitteilt. Ziel des Unbekannten war ein Geschäftshaus in der Dillinger Straße in Beckingen. Nachdem der Versuch, die Eingangstür mit einer Vielzahl von Hebelansätzen aufzubrechen, scheiterte, nahm der Unbekannte aber von der weiteren Tatausführung Abstand und trat die Flucht an.

Ein weiteres Geschäftshaus wurde in der Nacht zu Donnerstag, gegen 3.20 Uhr, Ziel von Einbrechern. In der Beckinger Talstraße versuchten die Unbekannten laut Polizei zunächst, die Haupteingangstür aufzubrechen. Nachdem dieser Versuch scheiterte, verschafften sie sich über eine Nebeneingangstür Zutritt zum Anwesen und entwendete aus den Geschäftsräumen circa 100 Euro Bargeld.