Hinweise gesucht : Gemeinde Mettlach kündigt mehr Kontrollen an der Cloef an

Gemeinde Mettlach kündigt mehr Kontrollen an der Cloef an

Orscholz Die Gemeinde Mettlach weitet die Kontrollen im Bereich um die Cloef aus. Der Grund, wie die Gemeinde schildert: Das schöne Wetter der vergangenen Wochen habe mehr Personen in den Abend- und Nachtstunden zu ausgedehnten Besuchen und privaten Feierlichkeiten im gesamten Cloef-Bereich um Atrium, Aussichtpunkt und Kurpark veranlasst.

Die Gemeinde Mettlach habe deshalb umgehend auf die jüngsten Zwischenfälle im und um das Cloef-Areal und die Hinweise aus der Bevölkerung reagiert und einen regionalen Sicherheitsdienstleister mit zusätzlichen Kontrollen gerade in den Abend- und Nachtstunden an mehreren Tagen zu flexiblen Uhrzeiten zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes beauftragt.

„Neben der Einhaltung der Corona-Maßnahmen liegt mir der Schutz und Erhalt des gemeindlichen Eigentums, aber auch die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger besonders am Herzen“, betont Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer, und weiter: „Es ist leider deshalb unausweichlich, diesen Schritt zu gehen, denn das unkritische Verhalten und die brutale Zerstörungswut einiger weniger lässt uns keine andere Wahl. Ich appelliere daher nochmals an alle Besucherinnen und Besucher – auch in den Abend- und Nachtstunden – die aufgesuchten Bereiche wieder so zu verlassen, wie sie vorgefunden wurden, und die derzeit gültigen Auflagen der Corona-Rechtsverordnung einzuhalten.“