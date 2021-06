Blick auf Saarschleife weiter möglich : Aussichtspunkt Cloef wegen Sanierungsarbeiten gesperrt

Mettlach Ab Montag sind die Cloef-Hütte und die Aussichtsplattform drum herum bis Mitte September nicht mehr zugänglich, teilt die Gemeinde Mettlach mit.

Ab kommendem Montag, 28. Juni, wird der Aussichtspunkt Cloef in Orscholz in Teilen gesperrt. Das hat die Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Betroffen ist demnach die Cloef-Hütte sowie der gesamte Bereich der Aussichtsplattform unmittelbar vor und um die Hütte herum. Auf dem Programm stehe die Dachsanierung des Bauwerks sowie die Erneuerung der Wege und der Treppen- und Zugangsbereiche am Aussichtspunkt und die damit einhergehenden Gerüstarbeiten.

Besucher können während der Arbeiten die Aussicht der Saarschleife am Fotopunkt links neben der Hütte sowie im Bereich der Wildrose am Mosaiktisch weiter genießen. Alle an der Cloef durchlaufenden Wanderwege – wie der Saar-Hunsrück-Steig, die Tafeltour, Cloefpfad, der Weitblick, Überblick und die gelbe Walkingroute – werden über diesen Weg geringfügig umgeleitet, bieten aber weiter den Blick auf die Saarschleife, heißt es in der Pressemitteilung weiter.