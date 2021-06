Zahlen von Mittwoch : Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Zwei neue Corona-Fälle sind am Mittwoch im Kreis Merzig-Wadern registriert worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Demnach lebt einer der Betroffenen in der Kreisstadt Merzig und einer in der Gemeinde Perl.

Derzeit sind zehn Menschen im Kreis erkrankt. Fünf Betroffene leben in Merzig, drei in Wadern und jeweils einer in Metlach und Perl. Zehn Corona-Mutationen sind nach den Worten eines Sprechers aus dem Landratsamt bekannt: einmal die indische Variante und neunmal die britische Variante. Keine weitere Person gelte als genesen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 3403 Menschen mit Corona infiziert. 3333 Menschen gelten als genesen, 60 sind an oder mit Corona verstorben.