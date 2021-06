Viele Tickets günstiger : Neue Flats für Bus und Bahn im Saarland

Saarbücken Eine Tarifreform macht ab heute Fahrten im öffentlichen Nahverkehr für viele günstiger. Es lassen sich bis zu mehreren hundert Euro einsparen.

Das Fahren mit Bus und Bahn im Saarland ist ab heute vor allem für Viel-Nutzer günstiger und einfacher. Die lange vorbereitete Tarifreform tritt am 1. Juli in Kraft. „Es geht darum, den Saar-VV attraktiver zu machen“, sagte Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch, dem Tag vor dem Start des neuen Tarifsystems. „Unsere Strategie geht jetzt schon auf“, sagte sie mit Blick auf erste Zahlen zu mehreren hundert Neukunden beim Saarländischen Verkehrsverbund (Saar-VV).

Seit einigen Wochen wirbt der Verkehrsverbund bereits für die neuen Abos. „Wir haben insgesamt rund 600 Neukunden gewinnen können“ für die Vielfahrer-Abos, zog Saar-VV-Geschäftsführerin Elke Schmidt eine erste Bilanz. Davon hätten etwa 200 die neuartigen 9-Uhr-Abos gebucht. Dazu kämen noch 330 Schüler- und Azubi-Abos. Schmidt erwartet, dass die Zahlen spätestens nach den Schulferien zum 1. September stark anziehen. Dem Saar-VV geht es nicht nur darum, Neukunden zu gewinnen. Er will auch Fahrgäste, die er infolge der Corona-Pandemie verloren hat, dazu bewegen, wieder den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Mit der Tarifreform sollen Saarländer motiviert werden, statt Auto mehr Bus und Bahn zu fahren – und so auch zum Klimaschutz beizutragen.

Die Tarifreform kostet nach Angaben des Verkehrsministeriums bis zu 15 Millionen Euro jährlich. Diese Reform ist laut Rehlinger nur ein Anfang. „Wir wollen den ÖPNV nicht nur günstiger und einfacher machen, sondern wir wollen auch ein Mehr an Angebot in der bestehenden Infrastruktur und ein Mehr an Infrastruktur“, sagte sie. Folgen sollen unter anderem eine bessere Einbindung des ländlichen Raums in den Bus- und Bahnverkehr, der Aufbau eines S-Bahn-Netzes und die Reaktivierung von Bahnstrecken. Der Finanzbedarf für die Umsetzung aller Pläne liegt laut Ministerium bei 355 Millionen Euro für Investitionen und bei 25 Millionen Euro jährlich für Betriebskosten.