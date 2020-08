Schullauf-Meisterschaft : Startschuss für virtuelle Titelkämpfe

Virtuelle Schullaufmeisterschaften in Merzig. Foto: Rolf Ruppenthal/ 30. Aug. 2020 Foto: Ruppenthal

Merzig Und sie finden doch statt, die 21. saarländischen Schullauf-Meisterschaften. Nicht wie gewohnt an einem Tag mit 4000 Teilnehmern, aber immerhin. Im Merziger Stadtpark fiel am Montagmorgen der Startschuss zu der virtuellen Auflage des Jahres 2020. Zusammen mit Langstrecken-Ass Tobias Blum vom LC Rehlingen, Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Staatssekretär Jan Benedyczuk startete eine Gruppe von Schülern des Merziger Peter-Wust-Gymnasium zu einer symbolischen Runde durch den Park, um möglichst viele Schüler zu animieren, an dem Wettbewerb teilzunehmen.

