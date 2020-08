Freibadsaison klingt langsam aus : Naturbad Heilborn in Merzig öffnet ab Montag später

Merzig Mit dem Ende der Sommerferien ändern sich auch die Öffnungszeiten im Naturbad.

Ab Montag, 17. August, öffnet das Naturbad Heilborn in Merzig wie bereits in den Vorjahren üblich erst ab 10 Uhr. „Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen maximalen Besucheranzahl von 350 Gästen haben wir uns bei Eröffnung des Naturbades dazu entschieden, die Anlage bereits um 9 Uhr zu öffnen, um den Besucherandrang zu entzerren und mehr Schwimmzeit für unsere Badegäste zu gewährleisten“, erklärt Thomas Klein, Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH, in einer Mitteilung. „‚Da viele Badegäste aufgrund der Corona-Pandemie aber noch sehr vorsichtig sind, und das Naturbad gerade an heißen Tagen wesentlich schwächer besucht war als erwartet, werden wir nach den Sommerferien – wie in den Vorjahren auch – erst ab 10 Uhr öffnen“, kündigt Klein an.