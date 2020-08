SHG und CEB kooperieren : Tipps zur Prävention, Diagnose und mehr

Hilbringen Neue Vortragsreihe des SHG-Klinikums startet bei der CEB: Von September bis in den Juni gibt es Infos zu medizinischen Themen.

Wie krankhaftem Übergewicht zu Leibe rücken? – ein Thema, dem sich Dr. Matthias Schelden vom SHG-Klinikum Merzig in seinem Vortrag am Dienstag, 23. März kommenden Jahres, 18 Uhr, in der CEB-Akademie in Hilbringen widmet. An diesem Abend erläutert der Chefarzt der Chirurgie die Indikation und die Vorbereitung für einen operativen Eingriff bei extremer Fettleibigkeit. Auch wird der Mediziner die Frage beantworten, ob eine Operation bei problematischem Sodbrennen möglich ist – einer von insgesamt zehn Vorträgen, die das SHG-Klinikum Merzig und die Christliche Erwachsenenbildung (CEB) geplant haben. „Prävention und medizinische Behandlung für und in der Region Merzig-Wadern“ haben beide die Reihe überschrieben. Bis in den Juni kommenden Jahres werden Chefärzte, Oberärzte und Fachpersonal des Krankenhauses Themen aus ihrem Bereich vorstellen, die viele Menschen ansprechen und bei denen Informationsbedarf besteht. Mit der Seminarreihe stellt das Klinikum Merzig nach den Worten von Verwaltungsdirektor Michael Zimmer eine breite Palette an medizinischem Wissen zur Prävention, Diagnose und Nachkontrolle der Bevölkerung zur Verfügung. Das Krankenhaus nannte er ein Kompetenzzentrum der Medizin. Gemeinsam mit den Partnern aus der Medizin-, Gesundheits- und Pflegebranche im Gesundheitscampus sei es der größte Gesundheitsdienstleister im Kreis. Seit langem gebe es nach Darstellung von Zimmer eine Kooperation zwischen SHG und der Erwachsenenbildung. Jetzt habe man ein Vortragsprogramm gestrickt, das von Herbst bis in den Juni kommenden Jahres stattfinde.