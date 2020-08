Spendenaktion : Merziger helfen Familie, der Flammen alles raubten

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften eilte die Feuerwehr vor rund einer Woche nach Merchingen, um den Brand in zwei Häusern zu bekämpfen. Foto: Franz-Josef Körner

Merzig Nach dem verheerenden Wohnhausbrand in Merchingen wollen viele Menschen aus der Kreisstadt eine Mutter mit drei Kindern unterstützen, die im Feuer alles verloren haben.

Gut eine Woche ist es her, dass ein Feuer in Merchingen zwei Familien alles geraubt hat. Die beiden Häuser, in denen der Brand aus noch ungeklärter Ursache tobte, sind unbewohnbar. Das Feuer war im Dachgeschoss eines der beiden Häuser entstanden und hatte dann auf das Dach des anderen übergegriffen (die SZ berichtete).