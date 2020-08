Termine : Von Sucht bis Essstörungen: die Vorträge auf einen Blick

Hilbringen Den Start macht am Mittwoch, 16. September, 18 Uhr, die Vorstellung der palliativen Behandlung mit der Leitenden Oberärztin Nicole Müller und Florian Collmann von der pflegerischen Leitung.

Am 27. Oktober, 18 Uhr, referiert Joachim Bechthold, Leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie über Krankheiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Wie kriegt die Leber ihr Fett weg?“ ist der Vortrag von Dr. Peter Henkel, Chefarzt der Inneren Medizin am 17. November, 18 Uhr, überschrieben.

Möglichkeiten der Anästhesie weist Dr. Rainer Haas, Chefarzt der Anästhesie, am 8. Dezember, 18 Uhr, auf. „Süchtiges Verhalten – oder noch normal?“– eine Frage, die Bernhard Morsch, Diplom-Psychologe in der Psychiatrie, am 26. Januar 2021, 18 Uhr, beantwortet. „Harninkontinenz und Beckenboden“ lautet das Thema, über das Gabriele Kirch-Thinnes, Chefärztin der Gynäkologie, am 23. Februar 2021, referiert.