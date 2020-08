Erstes Saarbrücker Heimspiel gegen Hansa Rostock : FCS muss zum Auftakt der 3. Liga zum VfB Lübeck

FCS-Torwart Daniel Batz und seine Mitspieler müssen gleich am ersten Spieltag eine der weitesten Fahrten in der 3. Liga absolvieren: Es geht an die Ostsee zum VfB Lübeck. Foto: dpa/Ronald Wittek

Frankfurt Aufsteiger 1. FC Saarbrücken muss am ersten Spieltag der neuen Saison (19. bis 21. September) in der 3. Liga zu Mitaufsteiger VfB Lübeck. Es ist das erste Pflichtspiel beider Clubs überhaupt.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit der Veröffentlichung des Spielplans bekannt. Zum ersten Heimspiel erwartet der FCS den FC Hansa Rostock (25. bis 28. September). Am dritten Spieltag empfängt der FCS den Halleschen FC, danach geht es zum MSV Duisburg. Die taggenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der DFB in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden in den nächsten Tagen nach den Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor. In Sachen Corona müsse man „natürlich kurzfristig auf die Verfügungslage reagieren“, sagt FCS-Geschäftsführer David Fischer, „aber Stand heute würden unsere ersten Heimspiele in Frankfurt stattfinden.“