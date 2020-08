Neue Kampagne : Digitales Schaufenster zeigt Betriebe aus Merzig

Merzig Unter dem Motto „Schau nach Merzig – echt schön“ können sich Unternehmen und Gastronomen der Kreisstadt nun gemeinsam im Internet präsentieren.

Gerade für Corona-Risikogruppen werde dabei laut Stadt das Sicherheitsgefühl beim Einkaufen wieder gestärkt: Neben der Einsicht in das virtuelle Schaufenster von zu Hause aus achten die Geschäfte vor Ort auf die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Gleichzeitig stelle die Kampagne Verbundenheit mit den lokalen Betrieben her und komme dem Klima- und Umweltschutz entgegen, denn der Geschäftsbesuch vor Ort bedeute auch kurze Einkaufs- und Warenwege.

„Gerade auch durch die Corona-Pandemie hat der Handel in den vergangenen Monaten starke Wandlungen erfahren, wobei der Online-Handel deutlich profitiert hat“, sagt Marcus Hoffeld. Der zunehmende Wettbewerb stelle laut Stadt hinsichtlich der Angebotspalette, der Erreichbarkeit und der Qualität des Einkaufsaufenthalts hohe Anforderungen an die Betriebe. Hoffeld findet: „Durch diese vielschichtigen Entwicklungen bedarf es nun stärker denn je der Unterstützung des lokalen Gewerbes.“ Peter Schill, Vorsitzender des VHG, ergänzt: „Dabei sind für eine zukunftsfähige Geschäftsstrategie gleichsam ein qualitativ hochwertiger Einkauf vor Ort und digitale Lösungen gefragt.“

Das digitale Schaufenster wird in die bestehenden Internetseiten www.merzig.de und www.merzig-echt-schoen.de eingebettet. Wie die Stadt betont, würden so auch kleine Geschäfte an eine eigene Präsenz im Internet herangeführt. Weiterhin sollen Videoclips der Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe produziert werden und es sei auch Printwerbung in diversen Medien angedacht. Für die Unternehmen sollen Schulungen stattfinden, zum Beispiel zu Warenpräsentation und Verkauf. Die Installation eines Service-Telefons für Kunden soll das Gesamtangebot irgendwann abrunden.