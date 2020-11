Merzig : Mahnwache gegen das Vergessen

Vertreterinnen der „Omas gegen Rechts“, des Jugendhauses und der Kreisstadt bei der von ihnen initiierten Mahnwache anlässlich der Reichspogromnacht am Montag am Gedenkstein für die jüdische Synagoge in Merzig. Foto: Julia Bost

Merzig Trotz Corona-Auflagen fand in Merzig eine Gedenkversantaltung zur Reichsprogramnacht statt.

Am 9. November 2020 jährte sich zum 82. Mal der Gedenktag an die Reichspogromnacht. Auch in Merzig kam es in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zu gewalttätigen, vom nationalsozialistischen Regime organisierten Ausschreitungen gegen jüdische Mitmenschen. Die Merziger Sy­nagoge wurde angegriffen und beschädigt und Mitmenschen wurden zu Feinden erklärt.

Die Initiative „Omas gegen Rechts“, das Jugendhaus Merzig und die Kreisstadt Merzig organisierten zu diesem Tag am Montag eine Mahnwache am Gedenkstein der jüdischen Synagoge in Merzig. Die Veranstaltung fand selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln statt und wurde in zwei Gruppen am Vor- und Nachmittag aufgeteilt. Bürgermeister Marcus Hoffeld ließ einen Blumenkranz niederlegen.