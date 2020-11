Merchingen : Sport brachte den Förderschülern Spaß

MERCHINGEN Als einzige Förderschule im Kreis beteiligte sich die Merchinger Schule zum Broch an der bundesweiten Schulsport-Aktion „Gemeinsam bewegen“.

An der Förderschule für geistige Entwicklung zum Broch in Merchingen wird Bewegung großgeschrieben. Regelmäßig nehmen die Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen von „Jugend trainiert für Olympia“ und den Paralympics teil. So auch kürzlich wieder an deren Schulsport-Aktionstag „Gemeinsam bewegen“ – der fand vor den Herbstferien und damit auch vor der Verschärfung der Corona-Situation im gesamten Land und den damit einhergehenden Einschränkungen statt. Mehr als 235 000 Kinder von 1273 Schulen aus ganz Deutschland beteiligten sich daran. So auch drei Schulen aus dem Kreis Merzig-Wadern, darunter als einzige Förderschule die Schule zum Broch.