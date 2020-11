Aktuelle Zahlen : Corona: Am Dienstag 16 neue Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Merzig-Wadern Am Dienstag sind beim Gesundheitsamt im Landkreis Merzig-Wadern 16 neue Corona-Infektionsfälle registriert worden. Dies teilte der Landkreis Merzig-Wadern mit. Jeweils vier der Neuinfizierten leben in den Gemeinden Mettlach und Perl, jeweils drei in den Städten Merzig und Wadern und zwei Betroffene in Beckingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Beckinger

Zudem gilt seit Dienstag eine bislang an Covid-19 erkrankte Person als genesen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Menschen auf 427. Sie verteilen sich wie folgt auf die Kreis-Kommunen: 112 leben in der Gemeinde Beckingen, 107 in der Stadt Merzig, 67 in Mettlach, 53 in Perl, 43 in der Gemeinde Losheim am See, 37 in der Stadt Wadern und acht in Weiskirchen.