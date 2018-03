Im Unternehmen Ressourcen sparen

Das Unternehmen V&B Fliesen aus Merzig ist mit seinen Auszubildenden Landessieger des bundesweiten Wettbewerbs des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz geworden. Insgesamt sieben Teams hatten sich an diesem Wettbewerb beteiligt. Ziel war die Qualifizierung der Auszubildenden zu so genannten „Energie-Scouts“.

„Mit unserer Initiative wollen wir die Auszubildenden für die Bedeutung von Energieeinsparung und Energieeffizienz sensibilisieren. Zugleich möchten wir den Teamgeist und das Bewusstsein dafür fördern, Herausforderungen im Betrieb möglichst gemeinsam anzugehen“, sagte der Geschäftsführer der Industrie und Handelskammer (IHK), Carsten Meier, bei der Siegerehrung. Die Projektideen reichten nach den Worten Meiers von technischen Investitionen und Optimierungen, wie dem Austausch von Leuchtmitteln und IT-Komponenten und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

„Die Auszubildenden haben zusätzliche Kompetenzen erworben und die Chance erhalten, ihre Projektideen eigenverantwortlich in die Weiterentwicklung des Unternehmens einzubringen. Das erhöht unsere Attraktivität als Ausbildungsbetrieb erheblich. Mit der Umsetzung ihrer Ideen werden wir zugleich die Energieeffizienz des Unternehmens verbessern“, sagte Tobias Becking, Betreuer des Siegerteams. Um den Anreiz zur Teilnahme zu vergrößern, wurden von der IHK zwei kostenfreie Workshops und Preise für die besten Projekte angeboten.

Die IHK wird eine weitere Runde „Energie-Scouts“ anbieten. Teilnahmeberechtigt sind alle IHK-Mitgliedsunternehmen, unabhängig von Größe oder Branche. Die Workshops der Kampagne 2018 werden am 6. August und am 4. Oktober angeboten. Anschließend startet wieder die Projektphase in den Betrieben.

Weitere Informationen bei Uwe Rentmeister, Tel. (0681) 9 52 04 30, E-Mail: uwe.rentmeister@saarland.ihk.de.