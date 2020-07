Ferien in Corona-Zeiten : Radtouren, Stadtrallye und vieles mehr

Auf Radtour gehen die Teilnehmer des Ferienprogramms der evangelischen Kirche in Merzig an drei Terminen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Merzig Evangelische Kirchengemeinde in Merzig organisiert ein Kinderprogramm für die großen Ferien.

Die evangelische Kirchengemeinde in Merzig bietet in den ersten drei Ferienwochen ein kostenfreies Programm an. Jeweils von 8 bis 17 Uhr stehen Angebote auf dem Plan, die sich an Kinder ab sechs Jahren richten. Im Anschluss gibt es jeweils bis 20 Uhr ein offenes Abendprogramm. An den meisten Tagen werden bis zu drei Angeboten präsentiert, unterteilt in die Gruppen A, B und C, aus denen die Teilnehmer wählen können.

Jeweils montags – 6., 13. und 20. Juli – gibt es in Gruppe A einen Tiertag mit Zoobesuch in Saarbrücken sowie in Gruppe B eine Tageswanderung. In Gruppe C werden Waldgeister und Happy Stones gestaltet und es gibt eine Wilder-Wald-Weg-Wanderung. An den Dienstagen, 7., 14. und 21. Juli, stehen in Gruppe A Outdoorspiele und Fußballgolf auf dem Programm. In Gruppe B wird es musikalisch – mit einem La-Danse-Workshop und Boomwhakers mit der Musikschule Klangart.

Am Donnerstag, 16. Juli, am Dienstag, 21. Juli, sowie am Mittwoch, 22. Juli, gibt es in Gruppe C eine Fahrt zum Zeitungsmuseum in Wadgassen. Dort erwartet die jungen Teilnehmer eine Mondausstellung und Mondwerkstatt.

Einen weiteren La-Danse-Workshop gibt es mittwochs am 8., 15. und 22. Juli, in Gruppe A zusammen mit einem Zockertreff rund um Minecraft und einer PC-Werkstatt. In Gruppe B gibt es an den Mittwochen Outdoorspiele und eine Stadtrallye.

Die Donnerstage, 9., 16. und 23. Juli, stehen in Gruppe A im Zeichen von Tageswanderungen. In Gruppe B stehen ein Trommelworkshop mit der Musikschule Merzig sowie Cajonbau mit der CEB Merzig an.

An den Freitagen, 10., 17. und 24. Juli, stehen für alle Gruppen Radtouren auf dem Programm.