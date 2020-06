Schwemlingen : Ab Mittwoch Baustelle auf der L 170 in Schwemlingen

Foto: dpa/Jan Woitas

Schwemlingen Am heutigen Mittwoch, 1. Juli, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Sanierung der Fahrbahn auf der L 170 in Schwemlingen. Betroffen ist laut Mitteilung des LfS die Ortsdurchfahrt Schwemlingen in Höhe der Bushaltestelle auf einer Länge von rund 80 Metern.

Für die Durchführung der Fräs- und Asphaltarbeiten ist nach Mitteilung des Landesbetriebes eine halbseitige Sperrung vorgesehen.

Die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke im Baufeld wird nach Absprache zwischen der örtlichen Bauüberwachung und den Anliegern nach Möglichkeit sichergestellt. Die Information der Anlieger erfolgt rechtzeitig vor Baubeginn.