Merzig : Ein Frühstück setzt ein Zeichen für fairen und regionalen Handel

Merzig Fair gehandelter Kaffee, Bio-Bananen aus Ecuador und Brot aus der Region: Das und mehr erwartet die Besucher beim fairen Frühstück am kommenden Samstag, 31. August, in Merzig. Hierzu laden die Aktion Dritte Welt Saar, die Kreisstadt Merzig und die Standbetreiber des Bauernmarkts Merzig ein.

Um 10 Uhr eröffnet Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld das Frühstücksbüfett vor dem historischen Rathaus. Auf dem Frühstücksbüfett erwarten die Gäste dann kostenlose Köstlichkeiten. So werden unter anderem Kaffee, Espresso, Tee und Orangensaft aus fairem Handel angeboten. Ergänzt wird das Büfett mit Produkten aus der Region. Neben Brot stehen unter anderem Butter, Milch, Käse und Wurst bereit. Ergänzt wird das faire Frühstück, das ausdrücklich auch den regionalen Handel einbeziehen will, durch Erzeugnisse des Merziger Bauernmarktes. An mehreren Ständen werden frische regionale Erzeugnisse während der Veranstaltung zum Kauf angeboten.