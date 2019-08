C-Junioren-Party in Merzig mit Nachspiel: Nach Attacke auf Schiedsrichter prüft Saar-Fußballverband Konsequenzen

Merzig Führung schaltet Sportgericht. Opfer geht es nach Verbandsangaben besser.

Die Prügelattacke auf einen Schiedsrichter nach dem C-Juniorenspiel in Merzig-Brotdorf am vergangenen Samstag (24. August) hat womöglich sowohl sport- als auch zivilrechtliche Konsequenzen. Denn mittlerweile habe der Saarländische Fußballverband (SFV) wegen dieser Ausschreitung die verbandseigene Spruchkammer eingeschaltet, die unter anderem Verfehlungen im fairen Umgang bei Fußballpartien und deren direktem Umfeld ahndet. Das sagte auf SZ-Nachfrage SFV-Geschäftsführer Andreas Schwinn. Unabhängig davon habe die Familie des Opfers den Fußballverband um „juristischen Beistand“ für eine mögliche Schadenersatzklage gebeten.

Unklar ist allerdings, ob das Sportgericht in diesem konkreten Fall überhaupt eine Handhabe hat, wie Schwinn erklärte. Denn der Übergriff auf den Unparteiischen habe sich erst nach Abpfiff der Begegnung ereignet sowie weder auf dem Spielfeld selbst noch in dessen direkter Nähe.

Ein 37 Jahre alter Schiedsrichter war am vergangenen Samstagnachmittag nach dem Schlusspfiff zur C-Junioren-Begegnung JFG Saarschleife 2 und SG Honzrath-Haustadt 1 (3:2/zwei rote Karten) am Tresen des Vereinsheims in Merzig-Brotdorf von einem Mann hinterrücks zusammengeschlagen worden. Der Weiskircher kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Merziger Krankenhaus und sollte am Dienstag entlassen werden.