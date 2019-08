Neue Stellvertreter für Landrätin : Wagner und Rehlinger sind neue Kreis-Beigeordnete

Merzig-Wadern Frank Wagner (CDU) und Torsten Rehlinger (SPD) sind neue ehrenamtliche Beigeordnete des Landkreises und damit Stellvertreter von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich. Sie wurden auf der konstituierenden Sitzung des Kreistages am gestrigen Montagabend mit großer Mehrheit in diese Ämter gewählt.

Frank Wagner hat bereits in der letzten Amtszeit des Kreistag von 2014 bis 2019 als Beigeordneter die Landrätin vertreten. Torsten Rehlinger, der auch dem vorherigen Kreistag bereits angehörte, wurde erstmals zum Kreis-Beigeordneten gewählt. Er folgt auf Bernd Altpeter (FDP). Die Landrätin hat beide Beigeordnete noch während der Sitzung ernannt und vereidigt.

Ein weiterer zentraler und sehr umfassender Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung war die Besetzung des Ausschüsse des Kreistages sowie die Berufung von Vertretern aus den Reihen des Kreistages in diverse Gremien, in denen der Landkreis Merzig-Wadern vertreten ist. Hier war im Vorfeld der Sitzung eine Verständigung zwischen den Kreistagsfraktionen und der Kreisverwaltung über die Besetzung der Ausschüsse und Gremien gelungen, so dass es weitgehend nicht zu jeweils geheimen Abstimmungen über diese Frage kam.