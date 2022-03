Kochkurse in Hilbringen : Koch gibt bei der CEB Tipps zur Küche rund um die Welt

Ohne Gemüse geht nichts bei den Kursen. Die kulinarische Reise geht unter derem nach Texas, Sizilien und ins Elsass. Foto: dpa/Fabian Sommer

Hilbringen Auf kulinarische Reisen führen die thematischen Kochkurse, die die CEB in Hilbringen in diesem Jahr anbietet. Der Koch Klaus Klein, der bereits seit 16 Jahren Kurse bei der CEB leitet, bringt den Teilnehmenden bei den Tagesevents so manchen Kniff aus der Küche bei, wie die Bildungseinrichtung ankündigt.

Das Gekochte wird anschließend gemeinsam gegessen. Alle Kurse finden jeweils samstags von 14 bis 19 Uhr in Hilbringen statt.

„Fische und Meer“ heißt es zum Auftakt am Samstag, 26. März. Es sei immer wieder schön, dass man aus Fischen ein leckeres und gesundes Essen zubereiten kann, findet Klein. Die Teilnehmenden bereiten schwarze Nudeln mit Garnelen, Fischklößchen im Reisrand und gebratene Filets zu. Das Zerlegen, Vor- und Zubereiten sowie das Ansetzen eines Fonds für die Saucen zählen zu den Aufgaben vor dem Genuss.

Der „Tex-Mex-Küche“ widmen sich die Teilnehmenden am Samstag, 30. April. Die Küche Amerikas wurde geprägt durch Einflüsse der Einwanderer, aber auch die einheimischen Kulturen haben ihren Teil dazu beigetragen. Dies ist zum Beispiel in der sogenannten Tex-Mex-Küche zu finden. Neben Tacos, Chili con Carne und Nachos werden diverse Saucen und ein Dip zubereitet.

„Kreative Spargelküche“ steht am Samstag, 21. Mai, auf dem Speiseplan. Spargel zählt für viele Menschen zum Lieblingsessen im Frühling. Das Gemüse hat einen vollen Geschmack, ist arm an Kalorien und reich an Vitaminen. In diesem Kurs gestalten die Teilnehmenden mit dem vielseitigen Gemüse ein feines Menü. Dazu gibt Klein Tipps, wie man Spargel richtig einkauft, schält und kocht.

In den Süden geht es mit „Montalbanos Sizilianische Küche“ am Samstag, 18. Juni. Andrea Camilleri, Autor der Bücher um den sizilianischen Commisario Montalbano, sagte einmal: „Montalbano und ich verstehen uns aufs Essen, was auch nicht jedem gegeben ist, aber kochen können wir nicht!“ Weiter hieß es, dass dies von Köchen oder Menschen, die kochen können, übernommen werden sollte. Demnach bereiten die Teilnehmenden Montalbanos Lieblingsessen, Pasta ‘ncasciata (Nudelgratin), Arancini und einige weitere sizilianische Spezialitäten zu.

„Pies – pikante Kuchen“ kommen am Samstag, 9. Juli, auf den Tisch. Pies sind nicht nur eine kulinarische Entdeckung aus England, schreibt die CEB. Tatsächlich gibt es pikante Kuchen oder Küchlein in allen Ländern. An diesem Tag lernen die Teilnehmenden die Torta verde aus Italien, Shepard’s pie oder die Quiche Lorraine kennen.

„Elsass, Wein und mehr“ heißt es am Samstag, 24. September. Wein und insbesondere Crémant sind bereits Aushängeschilder der Region im Herzen Europas. Aber auch kulinarisch wartet das Elsass mit einer großen Bandbreite auf. Dabei ist zudem die Nähe zum Schwarzwald erkennbar. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bereiten unter anderem Baeckeofe, Schäufele, Sauerkraut und Zander zu.

Der letzte Kurs in diesem Jahr widmet sich am Samstag, 12. November, „Wild und was dazugehört“. Neben Beilagen wie Pilzen, Gemüse und Spätzle versuchen sich die Teilnehmenden zum Beispiel an einer Wild-Bolognese und einer selbstgemachten Wild-Bratwurst. Die passende Sauce dazu bereiten sie ebenfalls zu, vom Ansatz bis zum Genießen.