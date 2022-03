Grüner Spitzenpolitiker zu Gast : Besuch der Bundes-Grünen im Wolfspark

Merzig Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Heiko Knopf, hat Merzig einen Besuch abgestattet.

Am Wochenende stattete der aus Thüringen stammende stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Heiko Knopf, der Stadt Merzig einen Besuch ab. Dort stand für den Umweltexperten ein Besuch des Wolfsparkes Werner Freund auf dem Programm, der weit über die Grenzen des Saarlandes bekannt ist. Unter fachkundiger Führung der Wolfspatin Heike Hoffmann und in Begleitung der grünen Spitzenkandidatin für den Wahlkreis Saarlouis, Kiymet Göktas, wurden die Besucher über die Lebensweise des europäischen Wolfes informiert und Chancen und Grenzen der Ausbreitung aufgezeigt. „Der Wolf, der große unzerschnittene Landschaften als Lebensraum bevorzugt, kommt natürlich im dicht besiedelten Saarland mit der extrem hohen Dichte an Verkehrsinfrastruktur an seine Grenzen, auch wenn es Nahrung in Form von Wildtieren genug gibt“, erklärte Hoffmann. Allerdings böten die großen Waldgebiete im Nordsaarland und dem angrenzenden Rheinland-Pfalz zumindest die realistische Chance, dass der Wolf als ehemalige heimische Tierart immer wieder auftauchen werde. „Die bisherigen Erfahrungen mit dem Wolf haben gezeigt, dass die Vorbehalte gegen dieses beeindruckende Tier unbegründet sind und viele Behauptungen ins Reich der Märchen und Sagen gehören“, so Hoffmann. Im Anschluss ging es in den nahegelegenen Wald, um mit einer Baumpflanzaktion anlässlich des Internationalen Tag des Waldes ein „Klima- und Waldzeichen“ zu setzen.