Neues VHS-Programm : Volkshochschule startet in den Frühling

Coaching mit Pferden hat einen Platz im Programm der VHS in Merzig gefunden. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Merzig Sprachen sind nach wie vor ein Steckenpferd der VHS des Landkreises. Sie sind bei weitem aber nicht alles im neuen Programm.

Die Volkshochschule Merzig-Wadern (VHS) startet am 14. März in ein neues Semester. 740 verschiedene Kurse, Vorträge, Workshops und Seminare stehen auf dem Programm. 175 davon finden online statt. Viele neue Angebote gibt es zum Beispiel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.

Mit den kürzlich erfolgten Vorstandsneuwahlen (die SZ berichtete), bei denen die beiden langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Benno Rupp und Siegfried Treis ihre Ämter aus Altersgründen aufgegeben hatten, ist bei der VHS Merzig-Wadern eine Ära zu Ende gegangen. Die beiden ausscheidenden Getreuen konnten ihren Nachfolgern Bernd Brausch und Peter Bost eine moderne, zukunftsgerichtete VHS übergeben. In diesem Sinne beginnt die traditionsreiche Bildungseinrichtung nun ihr neues Frühjahrssemester.

Info Die Volkshochschule Merzig-Wadern startet am Montag, 14. März, in ihr neues Frühlingssemester. Das aktuelle Programmheft wurde bereits allen Haushalten im Landkreis Merzig-Wadern als Beilage der örtlichen Amtsblätter zugestellt und kann bei der VHS, Tel. (0 68 61) 82 91 00 und vhs-merzig-wadern.de, bestellt werden. www.vhs-merzig-wadern.de

VHS-Vorsitzender Torsten Rehlinger, der zum zweiten Mal im Amt bestätigt wurde, freut sich, im kommenden Frühjahr wieder viele Bildungsangebote in Präsenz anbieten zu können. Im Mittelpunkt stehen dabei viele neue Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung. „Nach zwei Jahren Pandemie spüren wir, dass viele Menschen an einem Punkt im Leben stehen, wo sie ihrem Leben eine neue Richtung geben möchten, sich selbst etwas Gutes tun wollen und ganz allgemein die Gesundheitsförderung wieder stärker in den Fokus rückt“, erläutert VHS-Geschäftsführerin Ulrike Heidenreich die Hintergründe des neuen Angebots.

So hilft ein Kurs unter dem Titel „Was will ich wirklich und was macht mich glücklich“, die eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen. Ein ganz besonderes neues Coaching mit Pferden unterstützt die Teilnehmenden, ihren eigenen Weg im Leben zu finden – und ihn dann auch zu gehen. Ein weiterer neuer Lehrgang vermittelt, wie die eigene Lebensqualität durch ein gesundes, reflektierendes Selbst- und Zeitmanagement gesteigert werden kann. Es geht dabei auch darum, durch neue Strategien besser mit Druck, Stress und Belastungen umzugehen. Ein neues Selbsthilfekonzept zur Förderung der eigenen Gesundheit nennt sich Kompass. Die Buchstaben des Begriffs stehen dabei für Kraft, Ordnung, Menschen, Positives, Anker, Sinn und Selbst. Ein neues Seminar zum Intuitiven Essen hilft dabei, die eigenen Körpersignale verstehen zu lernen. Für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und dabei für andere Menschen da sein möchten, hat die VHS einen Vortrag unter dem Motto „Ganz Ohr sein“. Hier gibt es Infos zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Telefon-Seelsorge Saar.

Ein immerwährender Schwerpunkt der Volkshochschule sind die vielfältigen Sprachkurse. Im kommenden Semester sind es 160 verschiedene Angebote – für klassische und exotische Fremdsprachen. „Für alle Sprachen sind jederzeit auch Einzelschulungen oder Kurse in Klein(st)gruppen buchbar – bei uns in der VHS, bei den Teilnehmenden zu Hause oder auch als Online-Kurse“, sagt Ulrike Heidenreich. In Zusammenarbeit mit der VHS Völklingen werden neue, kostenlose Schnupperkurse in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Ungarisch und Chinesisch angeboten. Außerdem können bei der VHS Merzig die international anerkannten Telc-Sprachprüfungen abgelegt werden – etwa für den Beruf oder das Studium im Ausland. Erneut im Kursportfolio ist das Angebot „Ich verbessere mein Deutsch“, eine Deutschförderung für Schüler in Klein- und Kleinstgruppen. Die Kurse sind für Teilnehmer des Programms „Bildung und Teilhabe“ kostenfrei. Es werden Kurse für unterschiedliche Klassenstufen angeboten.

Das VHS-eigene Kompetenzzentrum bietet im kommenden Semester eine neue Ausbildung zum Wingwave-Businesscoach an. Die viertägige Ausbildung richtet sich an professionelle Trainer, Therapeuten und Coaches und ist ein Leistungs- und Emotions-Coaching, mittels dessen Leistungsstress wie beispielsweise Prüfungs- oder Redeangst abgebaut und Kreativität, Mentalfitness und Konfliktstabilität gesteigert werden können. In einer neuen, zweimonatigen Intensivschulung haben Interessierte die Gelegenheit, umfassende EDV-Kenntnisse zu erwerben, um den aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen zu können. Die Schulung umfasst 240 Unterrichtsstunden und enthält auch ein individuelles Bewerbungs-Training. Für Teilnehmende mit Bildungsgutschein ist die Teilnahme kostenlos.

Die beliebte VHS-Kursreihe „Wissen für den Alltag“ steht auch im kommenden Semester auf dem Plan. Die kostenlosen Weiterbildungsangebote, die durch das saarländische Bildungsministerium gefördert werden, beschäftigen sich mit vielen Bereichen des täglichen Lebens – etwa Rechtschreibung, Alltagsmathematik oder dem richtigen Umgang mit Geld. Auch Konzentrationsübungen und gemeinsame Bewegung in der Natur, zum Beispiel geführte Tages- oder Fotowanderungen zum Stausee Losheim, den Steinen an der Grenze oder entlang der Tafeltour Orscholz.

Apropos draußen: Auch Studienfahrten und -wanderungen bietet die Volkshochschule nun wieder an: zum Beispiel Betriebsbesichtigungen beim Saarländischen Rundfunk, beim Medikamentenhersteller Kohlpharma oder bei der Aluminiumgießerei NEMAK. Freunde der Natur können beim Waldbaden deren Heilkraft erleben, und die Gourmets unter ihnen finden auf dem Weinrundwanderung in Serrig spannende Impulse.

Die Mitarbeit bei der Telefonseelsorge ist Thema eines Vortrags, den die VHS in Merzig anbietet. Foto: dpa/Markus Scholz