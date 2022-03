Pandemie in Zahlen : 581 neue Corona-Fälle

Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Merzig-Wadern bisher 106 Menschen mit oder an Corona gestorben. Foto: dpa/Oliver Berg

Merzig Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Wochenende 581 neue Corona-Fälle gemeldet: 174 in Merzig, 98 in Wadern, 79 in Mettlach, 71 in Beckingen, 104 in Losheim am See, 20 im Perl und 35 in Weiskirchen. Seit dem Wochenende gelten weitere 660 Menschen als genesen, so dass aktuell 3814 Personen im Grünen Kreis mit Covid-19 infiziert sind.