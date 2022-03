Corona im St. Wendeler Land : 338 neu Corona-Fälle im Landkreis übers Wochenende

St Wendel Das Gesundheitsamt meldete 338 neue Corona-Infektionen über das Wochenende, 288 am Samstag und 50 am Sonntag. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilt verteilen sich die Fälle wie folgt auf die Kommunen.

Samstag: 76 in St. Wendel, 37 in Freisen, 33 in Marpingen, 24 in Namborn, 26 in Nohfelden, 33 in Nonnweiler, 10 in Oberthal, 49 in Tholey. Am Sonntag: elf in St. Wendel, 17 in Marpingen, drei in Namborn, fünf in Nohfelden, sechs in Nonnweiler, zwei in Oberthal und sechs in Tholey. Neue Sterbefälle wurden derweil nicht gemeldet. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 2942,5 angestiegen ist, war sie am Sonntag wieder leicht rückläufig und liegt aktuell bei 2878,8.