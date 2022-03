Konzert in der Merziger Pfarrkirche St. Peter : Posaune und Orgel für den guten Zweck

Posaunist Michael Massong (links) und Matthias Prock, Organist und Leiter des Marinemusikkorps Wilhelmshaven, werden am Sonntag, 3. April, in der Merziger Pfarrkirche St. Peter ein Benefizkonzert zugunsten von Ukraine-Flüchtlingen geben. Foto: Leonard Massong/Matthias Prock

Merzig Der Erlös des Konzerts in der Merziger Pfarrkirche St. Peter kommt der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge zugute.

Am Sonntag, 3. April, können die Besucher in der Merziger Pfarrkirche St. Peter Zeugen eines besonderen Konzerts werden: Ab 18 Uhr werden der Posaunist Michael Massong und der Organist und Leiter des Marinemusikkorps Wilhelmshafen, Matthias Prock, ein klangvolles Programm mit Posaune und Orgel präsentieren. Die Einnahmen werden an den Förderverein „Cor et manus“ gespendet, der damit die Merziger Tafel bei der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge unterstützt.

Fregattenkapitän Matthias Prock war Domsänger bei den Regensburger Domspatzen und ist studierter Kirchenmusiker. Nach seinem Studium an der Katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg wollte er seine Ausbildung mit dem Konzertexamen in Freiburg ergänzen, als ihm die Bundeswehr „dazwischen“ kam. Begeistert von der musikalischen Vielfalt der Militärmusik, entschied er sich für die Laufbahn der Offiziere des Militärmusikdienstes der Bundeswehr und absolvierte ein Kapellmeister-Studium an der Musikhochschule Düsseldorf. Prock war stellvertretender Chef beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin und beim Heeresmusikkorps Ulm, bevor er 2019 die Leitung des neu aufgestellten Marinemusikkorps Wilhelmshaven übernahm.

Michael Massong ist seit 2021 Mitglied in dem neu gegründeten Marinemusikkorps. Der Posaunist ist in Merzig geboren und aufgewachsen. Das erste Posaunenspiel lernte er im Musikverein Euterpe Hilbringen und an der Kreismusikschule Merzig-Wadern. Nach dem Musikstudium an der Royal Academy in London und der Juilliard School in New York waren seine ersten Engagements als Solo-Posaunist bei den Hamburger Symphonikern und beim Rundfunksymphonieorchester Berlin. Massong ist ein gefragter Gastsolist bei internationalen Posaunenfestivals. Als Gastdozent gibt er Meisterkurse in der ganzen Welt. Von Südamerika über die USA bis nach China und Japan folgte er den Einladungen der dortigen Musikhochschulen.

Das Repertoire der beiden Musiker besticht mit großartigen Kompositionen unter anderem von Jean Baptiste Loeillet de Gent, Gustav Holst, Johann Ludwig Krebs, Franz Liszt und Alexandre Guilmant. Somit können sich die Zuhörer an diesem Abend auf ein musikalisches Erlebnis freuen.