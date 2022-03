Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in Hilbringen

Hilbringen Das beschädigte Auto stand beim Sportplatz.

Unbekannte haben am Samstag, 19. März, zwischen 11.45 und 13.15 Uhr, in Hilbringen ein Auto beschädigt und sind geflüchtet. Das Auto stand nach Polizei-Angaben zu dem Zeitpunkt auf dem Braschenplatz neben dem Sportplatz in der Industriestraße. Als die Fahrerin an ihren Wagen zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugtür fest.