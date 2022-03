Zahlen von Freitag : 928 neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 2803,87.

Der Landkreis Saarlouis meldet 928 weitere Corona-Infektionen. 22 Betroffene leben in Bous, 156 in Saarlouis, 82 in Dillingen, 71 in Schwalbach, 62 in Rehlingen-Siersburg, 81 in Wadgassen, 66 in Saarwellingen, 49 Wallerfangen, 48 in Überherrn, 27 in Ensdorf, 57 in Nalbach, 118 in Lebach und 89 in Schmelz.