Alle Infos zur Sternenvergabe : Guide Michelin 2022: Restaurant in Saarlouis darf sich über zweiten Stern freuen

Foto: dpa/Oliver Dietze 8 Bilder Diese Sterneköche gibt es im Saarland

Heute wurde die neue Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ veröffentlicht. Unter den diesjährigen Gewinnern ist auch ein Restaurant aus dem Saarland.

Der „Guide Michelin“ kürt jedes Jahr die besten Restaurants in der Spitzengastronomie. Wenn es nach den Autoren des Restaurantführers geht, bedeutet ein Michelin-Stern: „Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert“. Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche - einen Umweg wert“. Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche - eine Reise wert“.

Obwohl die Corona-Pandemie vielen Gastronomen zu schaffen gemacht hat, haben die Zwangspausen die Spitzenköche im Land zu Höchstleistungen angespornt. Mit neuen Rezepten und Arrangements erkochten sich Küchenchefinnen und -chefs in Deutschland damit so viele Michelin-Sterne wie nie zuvor, wie der Direktor des „Guide Michelin" für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel, der Deutschen Presse-Agentur, sagte. „Sie haben die Zeit genutzt, um sich zu hinterfragen und haben vieles besser gemacht." Und so sind im neuen "Guide Michelin“ genau 327 Sterne-Restaurants zu finden. Der Gourmetführer für 2022 ist am Mittwoch in Hamburg vorgestellt worden. „Das ist ein Rekordjahr. Das hat uns sehr verwundert." Denn das Jahr sei für die Branche gleichzeitig pandemiebedingt auch ein „unheimlich schwieriges Jahr“ gewesen.

„Es war schon wirklich sehr erstaunlich, wie gut die Gastronomen das alles gemeistert haben.“ Die Küchenchefinnen und -chefs hätten dabei viel Flexibilität, Mut und Widerstandsfähigkeit an den Tag gelegt.

Guide Michelin: So lief die Preisverleihung ab

Emotional wurde es als der Betreiber und Küchenchef des abgebrannten „temporaire - Schwarzwaldstube“ die Bühne betraten. Der Betreiber gab den Zuschauern und anwesenden Köchen auf den Weg, an sich zu glauben und die Qualität nicht aus dem Auge zu lassen.

Der Guide Michelin vergab in diesem Jahr zwei Awards: für den „Mentor Chef“ und das „New Opening of the Year“. Zum „Mentor Chef“ wurde Johannes King vom Söl'ring Hof auf Sylt ernannt. Der ehemalige Patron des Zwei-Sterne-Restaurants in Rantum hat die Restaurantleitung inzwischen an seinen Küchenchef Jan-Philipp Berner übergeben. Im Laufe der Jahre hat King zahlreichen Köchen und Köchinnen sein Fachwissen und Können vermittelt und so an die nächste Generation in den Restaurantküchen weitergegeben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Auszeichnung „New Opening of the Year“ geht an das Münchner Restaurant-Ensemble Tantris und Tantris DNA in München. Das als echte Kultadresse bekannt gewordene Restaurant vereint nach seiner Wiedereröffnung nun das Tantris, das gleich mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet wird, und das Tantris DNA, das ebenfalls einen neuen Stern trägt.

Der Grüne Stern wird seit 2020 von dem Restaurantführer verliehen. Die neue Sternekategorie zeichnet Gastronomiebetriebe aus, die durch ein besonderes Nachhaltigkeitsengagement und beispielhaftes Natur- und Umweltbewusstsein glänzen. 2022 werden elf neue „Green Stars“ für eine nachhaltige Küche vergeben. Das Landhotel Saarschleife-Landküche im Kaminzimmer darf sich auch 2022 über einen grünen Stern für eine besonders nachhaltige Küche freuen.

Louis Restaurant in Saarlouis wird zum 2-Sterne-Restaurant

Neun weitere Restaurants in Deutschland steigen in die Riege der Zwei-Sterne-Restaurants auf. Darunter auch das Louis Restaurant in Saarlouis: „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team“, sagte Martin Stopp sichtlich gerührt auf der Bühne. „Wir wollen jeden Tag unsere Gäste glücklich machen“, es sei aber auch wichtig, dass die Arbeit Spaß mache. Ein großes Dankeschön sprach Stopp seinem Chef Günter Wagner aus, dem Inhaber des La Maison, „er lässt uns freie Hand“, begleite und unterstütze das Team.

Alle anderen saarländischen Küchenchefs konnten ihre Auszeichnungen auch in diesen schwierigen Zeiten behaupten. Christian Bau von Victor’s Fine Dining by Christian Bau auf Schloss Berg in Perl-Nennig, gehört mit drei Sternen weiter zur absoluten Spitze in Deutschland. Je zwei Sterne leuchten über dem Gästehaus Klaus Erfort und dem Restaurant Esplanade in Saarbrücken. Je ein Stern schmücken weiterhin die Restaurants von Alexander Kunz in St. Wendel, Cliff Hämmerle in Blieskastel-Webenheim und Marc Pink im Landwerk in Wallerfangen.

Deutschland hat jetzt außerdem einen weiteren Drei-Sterne-Koch: Thomas Schanz vom Restaurant Schanz in Piesport an der Mosel.

Für so manchen Koch kam mit der Veröffentlichung des „Guide Michelin“ aber auch ein böses Erwachen: 23 Restaurants haben mindestens einen Stern verloren.

Guide Michelin 2022: Die Sternerestaurants im Saarland im Überblick

Das Saarland gilt als eine Feinschmeckerregion. So findet sich eines der acht 3-Sterne-Restaurants Deutschlands im Saarland.

3-Sterne-Restaurant im Saarland

Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl

2-Sterne-Restaurants im Saarland

Esplanade in Saarbrücken

Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken

Louis Restaurant in Saarlouis

1-Stern-Restaurants im Saarland

Landwerk in Wallerfangen

Hämmerle's Restaurant-Barrique in Blieskastel

Kunz in St. Wendel

Wie bekommt ein Restaurant einen Michelin-Stern?

Die Inspektoren des Guide Michelin kommen mehrfach unangekündigt in ausgewählten Restaurants vorbei und probieren die Menüs. Sie haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe, sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten sie nach einheitlichen Maßstäben. In einigen Fällen geben sie sich nach dem Testessen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und inspizieren die Küche. Bewertet werden die Qualität der Produkte, der Geschmack, die fachgerechte Zubereitung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die gleichbleibende Qualität und die persönliche Note.

Was hat der Guide Michelin mit Reifen zu tun?

So sieht ein Gericht in Victor's Fine Dining aus. Foto: eingeschränkt - siehe Nutzungsb/Victor’s/Lukas Kirchgasser