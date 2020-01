Sprechstunde in Merzig : Arbeitsagentur bietet Beratung zur Rückkehr in den Beruf

Bei der Beratung können beispielsweise Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geklärt werden (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Oliver Berg

Die Arbeitsagentur in Merzig bietet Beratungen für Frauen und Männer an, die wieder in den Beruf einsteigen möchten.

Wer nach der Eltern- oder Pflegezeit wieder in den Beruf einsteigen will, hat oft viele Fragen. Für Menschen, die einen solchen Wiedereinstieg planen, bietet die Arbeitsagentur in Merzig am Donnerstag, 23. Januar, eine unverbindliche Sprechstunde an. Waltraud Zehles gibt vormittags in Büro 107 der Arbeitsagentur Merzig, Saarbrücker Allee 1, Tipps rund um den Wiedereinstieg.

Die Sprechstunde richtet sich an Frauen und Männer, die nach Eltern- oder Pflegezeit wieder arbeiten möchten und bisher noch nicht mit der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter in Kontakt stehen. Besprochen werden zum Beispiel Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zu Stellensuche und Bewerbung, zu Weiterbildung und zu Hilfen durch die Agentur für Arbeit.