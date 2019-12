Für mehr Verkehrssicherheit : Holzner: Zusätzliche Ampeln auf Tunnel-Umleitungsstrecke

Wellingen/Borg Auf der L 170, der Umleitungsstrecke im Falle einer Sperrung der A8 zwischen den Anschlussstellen Wellingen und Borg, sollen zusätzliche Ampelanlagen installiert werden.

Dies hat laut der SPD-Abgeordneten Martina Holzner Verkehrsministerin Anke Rehlinger gestern im Landtags-Verkehrsausschuss angekündigt. Holzner: „Mit der Installation zusätzlicher Ampelanlagen soll die Sicherheit der Fußgänger und anderer Verkehrsteilnehmer in den Ortschaften erhöht werden, sollte der Pellinger Tunnel in Notfällen gesperrt sein.“ Genau dies war am Allerheiligen-Wochenende geschehen und hatte zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Umleitungsstrecke geführt.