Spendenübergabe in Besseringen : 9000 Euro für den Kindergarten

Spendenübergabe in Besseringen

Der Förderverein des Kindergarten Besseringen spendete 9000 Euro an den Kindergarten in Besseringen. Leiterin Kerstin Zenner (Dritte von links) nahm die Spende dankend entgegen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Besseringen Förderverein unterstützt Betreuungs-Einrichtung auf vielfältige Weise.

Im Rahmen der Aktion „Besseringer Sternenzauber“ überreichte der Förderverein des Kindergartens Besseringen an die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Zenner, eine Spende von 9000 Euro. „Die Spende fließt eins zu eins in die Anschaffung von Spielgeräten und in das Außengelände“, versprach der erste Vorsitzende des Fördervereins, Fengyuan Yu.