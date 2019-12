Zu Besuch in Merzig : Sie warnen vor drohender Zerstörung

Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland

Das Netzwerk Entwicklungspolitik im Saarland (NES) ist Dachverband saarländischer Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, die sich entwicklungspolitisch engagieren. Das NES ist eines der 16 entwicklungspolitischen Landesnetzwerke, die sich bundesweit in der Arbeitsgemeinschaft der „Eine Welt Landesnetzwerke“ (agl) organisieren. Die Schwerpunkte der Arbeit des NES liegen laut eigener Angaben in der Beratung, Information und Vernetzung der Mitgliedsorganisationen, der Förderung entwicklungspolitischer Informations- und Bildungsarbeit im Inland. Weitere Arbeitsfelder sind die Unterstützung einer sozial und ökologisch Nachhaltigen Entwicklung in Nord und Süd sowie die kritische Analyse staatlicher Entwicklungszusammenarbeit auf nationaler und europäischer Ebene. Weitere Infos gibt es im Internet.

www.nes-web.de