Einbruchsserie : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Foto: dpa/Silas Stein

Merzig In Abwesenheit der Anwohner ereigneten sich am Montag in der Zeit zwischen 7.30 und 20.45 Uhr gleich fünf Tageswohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Merzig. Dies gab die PI gestern bekannt.

Zwei Taten wurden demnach in Perl in der Straße Im Rentriesch gemeldet, wobei die Täter jeweils die rückwärtige Terrassentür der freistehenden Einfamilienhäuser aufhebelten und sich so Zutritt verschafften. Auf gleiche Art und Weise wurden auch die weiteren betroffenen Wohnanwesen in Orscholz, Erholungsweg, Besseringen, Sandsteinweg und in Bietzen, Menninger Straße angegangen. Die Einbrecher durchsuchten jeweils die Wohnräume und das Inventar nach Wertgegenständen und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 15 000 Euro.