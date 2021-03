Nach Rüffel der Kanzlerin : Hans kontert Merkel: Saarland-Modell bleibt

Das Saarland bleibt beim Systemwechsel im Kampf gegen Corona. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat die Kritik von Kanzlerin Merkel am Montag bei einem Termin in Ottweiler klar zurückgewiesen.

Der Saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat sich nach der scharfen Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klar zum angekündigten Strategiewechsel in der Corona-Politik im Saarland bekannt. „Wir werden am Saarland-Modell festhalten. Das ist kein Experiment, das wird funktionieren", sagte er am Montag in Ottweiler bei der Einweihung eines von drei Testzentren der Drogeriekette DM im Saarland. „Nach einem Jahr Lockdown muss es mildere Mittel geben, Grundrechte zu beschränken. Wir sind gehalten, das mildeste Mittel vorzuziehen“, sagte Hans.