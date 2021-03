Corona-Lage in Saar-Kitas : Mehr Kita-Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne

Saarbrücken Corona hält auch die Kitas und Kinderkrippen weiter in Atem. Sowohl die Zahlen der infizierten Kinder und Erzieherinnen als auch die Zahlen der Quarantänefälle sind nach Angaben des Saar-Sozialministeriums gestiegen.

Demnach sind nach Rückmeldung aus den 491 Einrichtungen im Saarland an das Landesjugendamt 25 Kinder (Vorwoche zwölf) mit Sars-Cov-2 infiziert. Von den Beschäftigten seien 19 (Vorwoche 15) infiziert. Aktuell befinden sich 479 (Vorwoche 375) Kinder in Quarantäne, weil sie zu engen Kontakt mit einem positive Getesteten hatten. Auch bei den Erzieherinnen und Erziehern sowie den Hauswirtschaftskräften stieg die Zahl der Quarantänefälle auf 98 (Vorwoche 68). Zudem stieg die Zahl der Schließungen von Kitas und Kitagruppen wegen der Coronafälle an. Komplett dicht sind nach Angaben von Sandrine Boudot, Sprecherin von Saar-Sozialministerin Monika Bachmann (CDU), derzeit zwei Einrichtungen (Vorwoche keine). In 16 (Vorwoche zwölf) Kitas sind 21 (Vorwoche 15) Gruppen dicht. Insgesamt besuchen derzeit rund 37 000 Kinder die Kitas und Krippen im Saarland. 7200 Erzieher sowie Hauswirtschaftskräfte sind dort tätig. Von denen hätte sich 2753 testen lassen, zwei der Antigen-Schnelltests seien positiv gewesen. Diese zahlen stammten allerdings nur aus 203 der Kitas, die anderen 288 Einrichtungen hätten keine Zahlen zu den Schnelltests zurückgemeldet.