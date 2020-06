Saarland wieder im EU-Parlament vertreten : Manuela Ripa zieht im Juli für ÖDP ins Europäische Parlament ein

Saarbrücken/Brüssel Die Saarbrückerin Manuela Ripa (44) wird in wenigen Wochen für die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) ins Europäische Parlament einziehen. Der Münchner ÖDP-Abgeordnete Klaus Buchner (79), einziger Vertreter seiner Partei im Parlament, will sein Mandat zum 15. Juli aufgeben, wie er jetzt ankündigte.

Die Juristin aus Saarbrücken ist seit 2011 Referentin in der Landesvertretung des Saarlandes in Brüssel. Zuvor hatte sie in einem EU-Abgeordnetenbüro und im Bundesgesundheitsministerium gearbeitet. Mit Ripa ist das Saarland wieder im EU-Parlament vertreten, nachdem bei der Wahl vor einem Jahr der SPD-Abgeordnete Jo Leinen sowie der CDU-Kandidat Roland Theis den Einzug in die Volksvertretung verpasst hatten.