Natur erleben und die Gesundheit stärken : Europäischer Tag der Parke wird auch im Kreis Merzig-Wadern gefeiert

Der Naturpark Saar-Hunsrück ist im Jahr 1980 eingerichtet worden und umfasst in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Fläche von 2055 Quadratkilometern, davon entfallen 101 Quadratkilometer auf den neuen Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Träger des Naturparks ist der Verein „Naturpark Saar-Hunsrück“ mit Sitz in Hermeskeil. In Hermeskeil unterhält der Verein ein „Erlebnismuseum“ und eines von sechs Informationszentren (weitere befinden sich in Weiskirchen, Orscholz und Gisingen).

Im saarländischen Teil des Naturparks liegen mit ihrem gesamten Stadt- beziehungsweise Gemeindegebiet die Städte und Gemeinden Perl, Mettlach, Losheim am See, Merzig, Weiskirchen, Wadern, Beckingen, Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen, Nonnweiler, Tholey, Nohfelden, Oberthal, Namborn, St. Wendel und Freisen. Weiterhin gehören zum Naturpark die Stadt Lebach mit den Stadtteilen Dörsdorf und Steinbach, die Gemeinde Schmelz mit den Ortsteilen Dorf, Limbach und Michelbach sowie die Gemeinde Eppelborn mit dem Ortsteil Dirmingen