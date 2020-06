Saarbrücken Die Abstandsregeln sollen nach den großen Ferien an saarländischen Schulen fallen. In den Unterrichtsbetrieb soll dann wieder Normalität einkehren. Weitgehend jedenfalls.

In rund neun Wochen soll für saarländische Schülerinnen und Schüler nach der Corona-Ausnahmezeit wieder der normale Schulalltag beginnen. Ganz so wie vor der Pandemie also? Lässt es das Infektionsgeschehen im Saarland bis dahin zu, ist es von der Landesregierung in der Tat so gedacht. Fast, zumindest: Eine Maskenpflicht jedenfalls soll nicht geben. Wobei freilich gilt: Wer will, der kann. Aber auch die Abstandsregeln von 1,50 Metern sollen nach den großen Ferien fallen. Das stellte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am gestrigen Dienstag noch einmal klar. Weil dies im Regelbetrieb gar nicht praktikabel sei. Das sah am 4. Mai noch anders aus, als in den Schulen nach sieben Wochen coronabedingter Schließung der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen wieder startete: Strenge Hygiene- und Abstandsregeln in Klassen und auf Schulhöfen waren dafür im Saarland Bedingung.