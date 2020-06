Saarbrücken/Saarpfalz-Kreis Wegen Betruges in 17 Fällen und Bestechung in 103 Fällen muss sich der Pathologen Dr. H. vor dem Landgericht verantworten.

Vor Jahren noch soll der Mediziner mit seinem Millionenvermögen geprahlt haben. Jetzt sitzt Pathologe Dr. H. neben seinen Anwälten Pascal Bastuck und Sven Lichtschlag-Traut auf der Anklagebank vor der Wirtschaftstrafkammer des Landgerichts. Gewerbsmäßigen Betrug in 17 Fällen und 103 Fälle der Bestechung im Gesundheitswesen wirft Staatsanwältin Christina Mauger dem Arzt vor. Der 61-Jährige wirkt stark mitgenommen, gesundheitlich angeschlagen. Eine psychiatrische Sachverständige sitzt ihm im Gerichtssaal gegenüber. Sie soll in einem Gutachten prüfen, ob Dr. H. möglicherweise nur vermindert schuldfähig ist und deshalb mit einer milderen Strafe rechnen darf. Unter anderem ist von einer „Suchtproblematik“ die Rede. Was wiederum die Frage aufwirft, ob der Pathologe mit eigenem Institut gegebenenfalls unter drogen- oder Medikamenteneinfluss seine Befunde zu Gewebeproben erstellt hat? Immerhin laufen gegen den Mediziner noch weitere Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit falschen Diagnosen zu Gewebeproben. Eine Chefärztin und eine Oberärztin haben – wie berichtet – entsprechende Strafanzeigen erstattet. Hier gibt es bislang 27 Hinweise auf mögliche Fehldiagnosen. Auf das Votum eines Gutachters wartet die Staatsanwaltschaft seit Monaten.

Seit Anfang Februar sitzt der Facharzt bereits wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Das Leben hinter Gittern hat zweifellos seine Spuren hinterlassen: Der Mann mit den grauen Haaren und dem Vollbart wirkt ungepflegt, wird im schwarz-grauen Trainingsanzug und in Sportschuhen im Gerichtssaal vorgeführt. Dort kommt es zu einem tränenreichen Wiedersehen. Seine wegen Beihilfe zum Betrug und zur Bestechung mit angeklagte Ehefrau umarmt ihn innig, kniet vor ihrem sitzenden Mann nieder und bricht in Tränen aus. Die 58-Jährige war, so die Staatsanwaltschaft, als „Assistentin der Geschäftsführung“ des pathologischen Institutes quasi kaufmännische Leiterin. Sie soll unter anderem Scheinrechnungen erstellt und die auf Grund einer „korruptiven Abmachung“ basierende Zusammenarbeit mit Ärzten gemanagt haben. Vor Gericht wird die Frau, die wiederholt weint, von der Mitarbeiterin einer Fachklinik betreut.