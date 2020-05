Am 27. Mai : Kreis-CDU lädt zur digitalen Diskussion ein

Kreis Neunkirchen Am Mittwoch, 27. Mai, um 19 Uhr diskutiert die CDU-Kreistagsfraktion per Videokonferenz zum Thema „Corona: Wie steht es um unsere regionale Wirtschaft in der Krise?“ Sebastaian Brüßel, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, erklärt die Notwendigikeit: „Die Corona-Krise ist auch eine Wirtschaftskrise, die an unseren kleinen und mittelständischen Unternehmen im Landkreis alles andere als spurlos vorbeigeht.

Neben den Unterstützungen durch Bund und Land wollen wir uns auch mit der Frage beschäftigen, wie vor Ort unseren Unternehmen in dieser schwierigen Lage wichtige Hilfestellung gegeben werden kann.“