VdK-Landeschef Armin Lang : Der Aktionsplan gegen Armut als Bekenntnis für ein soziales Saarland

Saarbrücken Der zweite Aktionsplan gegen Armut im Saarland wird an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt – nach monatelangen Verzögerungen. Der Plan war eigentlich schon für September vergangenen Jahres vorgesehen gewesen.

Tatsächlich verabschiedet wurde er nach Angaben des Sozialministeriums aber erst am 19. Februar. Nun endlich sollen die festgeschriebenen Themen umgesetzt werden.

Nach Ansicht des Sozialverbands VdK im Saarland werde der Plan seit Jahren „verschleppt“. „Der Aktionsplan ist eine unendliche Geschichte. Wir hoffen, dass die verstrichenen Monate wenigstens dazu genutzt wurden, in der Landesregierung einen Konsens zu erzielen, um zukünftig mit Landesinitiativen auch gegen die zentralen Armutsursachen anzugehen“, sagt VdK-Landesvorsitzender Armin Lang. In dem Papier müssten jetzt „messbare Bekenntnisse für ein soziales Saarland enthalten sein“ – trotz des coronabedingten wirtschaftlichen Abschwungs, von dem Arme besonders betroffen seien.

Knapp zwei Drittel der alleinerziehenden Mütter hätten keinen Bildungsabschluss und fänden dadurch keine adäquaten Arbeitsplätze. Fast jedes fünfte Kind im Saarland wächst nach Angaben des VdK in Armut auf. „Wir brauchen eine Nachqualifizierungs-Offensive für Alleinerziehende. Dazu gehört, dass sich die Weiterbildung am Bildungsstand der Betroffenen sowie an den Betreuungszeiten der Kinder orientiert. Sie sollte aus dem Budget der Arbeitsagentur bezahlt werden“, fordert Lang. Zudem müsse sich die Landesregierung auf Bundesebene für eine eigenständige Kindergrundsicherung einsetzen. Wie im 2019 verabschiedeten „Starke-Familien-Gesetz“ vorgesehen, sollen die Landkreise und der Regionalverband einen einfacheren Zugang zum Bildungspaket erhalten.