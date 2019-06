Parteitag in Quierschied : AfD-Landeschef Dörr nutzt Parteitag zur Machtdemonstration

Parteitag in Quierschied

„Wollt Ihr diesen Vorstand haben?“: AfD-Landesvorsitzender Josef Dörr bat auf dem Parteitag in Quierschied um ein Bekenntnis zur Führung. Foto: BeckerBredel

Quierschied Beim Landesparteitag der Alternative für Deutschland fehlte nach einem Boykott-Aufruf aus drei Kreisverbänden mehr als ein Drittel der Delegierten.

So viele leere Stühle hat es bei der Saar-AfD lange nicht gegeben: Wegen interner Querelen fehlten am Freitagabend beim Landesparteitag in Quierschied sämtliche Delegierten der drei Kreisverbände Merzig-Wadern, St. Wendel und Saarpfalz nach einem gemeinsamen Boykottaufruf (wir berichteten). Lediglich 51 von insgesamt 80 Delegierten sowie die Vorstandsmitglieder und einige Gäste waren dieses Mal anwesend.