Überlastung : Pflegekräfte im Saarland sind am Limit

Pflegekräfte im Saarland sind am Limit

Saarbrücken Saarländische Pflegekräfte sind nach Daten von Krankenkassen überlastet und daher überdurchschnittlich oft krankgeschrieben.

Die Pflegekräfte im Saarland kommen offenbar an die Grenze ihrer Belastbarkeit. So sind sie überdurchschnittlich oft krankgeschrieben und leiden besonders häufig unter Depressionen. Das geht aus Gesundheitsberichten der Krankenkassen AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und TK hervor. Pflegekräfte im Saarland fehlten 2018 nach Angaben der TK im Schnitt 24 Tage wegen Krankheit, Berufstätige aus anderen Branchen dagegen nur rund 17 Tage. Nach den Daten der AOK lag der Krankenstand im Pflegesektor im vergangenen Jahr bei 7,7 Prozent, in anderen Branchen nur bei sechs Prozent.